Altri tre punti per dare continuità al successo all’esordio: questa la missione del nuovo Napoli di Rudi Garcia, atteso dalla prima stagionale al “Maradona” dove arriverà il Sassuolo di Alessio Dionisi. Secondo i betting analyst, l’«1» appare nettamente l’esito più probabile, tra 1,30 e 1,33, mentre il «2» oscilla addirittura tra 8 e 9,50; il pareggio, che a Napoli non si vede da quasi sette anni, si attesta tra 5,70 e 5,80. I precedenti tra le due formazioni hanno spesso regalato tanti gol e spettacolo, e anche in questo caso le aspettative sono simili: l’Over, infatti, vale 1,40 volte la posta, mentre per l’Under si raddoppia a 2,75; allo tesso modo, il Goal prevale sul No Goal, a 1,70 contro 2,05. Tra i risultati esatti spiccano il 2-0 a 8,10 e il 2-1 a 8,90, mentre il 3-0 vale 9,80 volte la posta giocata.