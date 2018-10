In campo per cominciare la rincorsa alla Juve e al primo posto: dopo la sconfitta di Torino e la bella vittoria in Champions contro il Liverpool, che ha ridato entusiasmo alla truppa di Carloiltorna in campo al San Paolo contro il Sassuolo di Robertonel primo posticipo valido per laI partenopei vogliono rifarsi subito dopo il ko con la Juve e mantenere il distacco dai bianconeri, oltre a dover difendere la seconda piazza dagli assalti di Inter, Fiorentina e proprio Sassuolo, a meno due dagli Azzurri. I neroverdi dal canto loro vogliono riprendersi subito dal brutto ko casalingo patito nell'ultima giornata contro il Milan e punteranno ancora su Kevin Prince Boateng unica punta. Occhio a Lorenzo Insigne nel Napoli, autore fin qui di un inizio stagione da urlo con sei reti tra campionato e Champions League.L’unica vittoria del Sassuolo in otto match di Serie A contro il Napoli è arrivata il 23 agosto 2015 (2-1 il finale): era l’esordio di Maurizio Sarri sulla panchina azzurra.Il Sassuolo è, assieme ad Atalanta e Juventus, una delle tre squadre contro cui il Napoli non ha vinto nessuna delle due sfide dello scorso campionato: due pareggi, 1-1 in casa e 2-2 a Reggio Emilia. In casa i partenopei sono imbattuti contro i neroverdi in campionato: due successi e due pareggi il bilancio. Il Napoli non ha subito gol nelle ultime tre gare interne: non arriva a quattro partite casalinghe di fila con la porta inviolata in campionato da marzo 2011 (otto in quel caso). Nelle 10 giornate di questo campionato il Sassuolo non ha mai realizzato più di un gol a partita: inoltre i neroverdi hanno mancato l’appuntamento con il gol nel 50% delle gare fin qui disputate. I neroverdi hanno tenuto la porta inviolata in due delle ultime tre trasferte, ma hanno concesso sei reti nell’altra, a Roma contro la Lazio. Il Napoli è la squadra che ha recuperato più punti (12) da situazioni di svantaggio in questo campionato – solo il Genoa (otto) ne ha invece persi più del Sassuolo (sei) quando si è trovato sopra nel punteggio.Il Napoli ha trovato il gol con giocatori di 11 nazionalità differenti (record in questa Serie A) – il Sassuolo invece ha segnato tutte le sue cinque reti con i soli calciatori italiani.Dries Mertens ha segnato il suo primo gol al Sassuolo in A nella sfida più recente (aprile scorso), dopo sei gare a secco – contro i neroverdi inoltre ha ricevuto il suo unico cartellino rosso nella conmpetizione (febbraio 2015).Francesco Acerbi ha giocato titolare per tutti i 90 minuti in ognuna delle ultime 79 partite di Serie A (dalla sfida dell’ottobre 2015 contro la Lazio).Ospina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Malcuiit; Rog, Diawara, Zielinski; Ounas, Mertens, Verdi.Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Magnanelli, Locatelli, Rogerio; Djuricic, Boateng, Boga.