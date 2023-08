Napoli-Sassuolo chiude il programma di domenica 27 agosto 2023 della seconda giornata di Serie A con fischio d'inizio al Maradona a partire dalle 20.45. La gara sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn.



LE ULTIME - Torna Kvaratskhelia a disposizione di Rudi Garcia e fa slittare in panchina Raspadori, pochi dubbi sul resto degli 11 con Cajuste, bocciato all'esordio che sarà preservato e tornerà il centrocampo titolarissimo con Zielinski-Lobotka e Anguissa. Dionisi continua a non avere Berardi a disposizione per un posto da titolare e allora è ballottaggio Ceide-Defrel accanto a Pinamonti, Bajrami e Laurienté.



LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.