Il mercato tanto movimentato del Napoli potrebbe riservare ancora qualche grande sorpresa. Al centro delle voci adesso c'è la possibilità dell'addio di Osimhen legata all'arrivo di Cristiano Ronaldo, ai ferri corti con ten Hag e in uscita dal Manchester United.



Jorge Mendes, noto agente di CR7, ha proposto più volte il portoghese al Napoli e ora sta lavorando ad un'operazione complicata: portare a De Laurentiis un'offerta per Osimhen dal Manchester United per far arrivare Ronaldo in azzurro, con un conguaglio sostanzioso a favore del club partenopeo. A dir poco difficile a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato e solo un'offerta da 140 milioni potrebbe far riflettere il presidente De Laurentiis. Lo riporta il Corriere dello Sport.