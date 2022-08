Cristiano Ronaldo al Napoli è una possibilità degli ultimi giorni di mercato. All'interno della trattativa con il Manchester United, però, va inserito Victor Osimhen che il club azzurro non lascerà partire a meno che non venga pagato a peso d'oro.



"La maxi offerta da 140 milioni del Manchester United arriverà, all'inizio della prossima settimana prossima", queste le parole che avrebbe rivolto Jorge Mendes, agente di CR7, a De Laurentiis. In attesa di possibili sviluppi sono attesi gli ultimi giorni di mercato veramente molto caldi. Lo riporta oggi Repubblica.