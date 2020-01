Come appreso da calciomercato.com, questa mattina tra Napoli, Inter e l'entourage di Politano è in atto lo scambio di mail per completare il trasferimento. Stanno arrivando le firme digitali per completare l'iter che porterà, salvo problemi burocratici, l'annuncio dell'arrivo di Politano già nella giornata di oggi. Già tutto sistemato anche per ciò che concerne i diritti d'immagine.