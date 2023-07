Il Napoli sta lavorando con forza per chiudere un colpo a centrocampo. L'Hertha Berlino ha chiesto il centrocampista Diego Demme, che è in uscita dal club azzurro e in cambio De Laurentiis sta insistendo per provare ad acquistare Lucas Tousart, classe 1997 in scadenza 2025 con il club tedesco.