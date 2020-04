Nell'ultimo periodo è nata l'ipotesi di un ritorno di Luigi Sepe a Napoli. In particolare si è parlato di un possibile scambio con Karnezis direzione Parma. Ma il ds dei ducali, Daniele Faggiano, smentisce l'ipotesi. Questo quanto detto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



"Sepe per Karnezis? Sono chiacchiere, non c'è nulla. Si parla di Sepe e questo mi fa piacere, merita di essere un portiere da Serie A".