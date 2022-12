Tutti rigorosamente in prestito secco. Per il nazionale polacco c’è una sorta di accordo tra i club per parlare dell’eventuale cifra del riscatto al termine della stagione. Il club azzurro è convinto che l’esperienza maturata in Italia da Bereszynski potrà essere molto ultime visti i tanti impegni che attenderanno Spalletti e i suoi ragazzi da qui al termine della stagione.Giuntoli continua a lavorare con convinzione su un obiettivo chiaro per la prossima estate:L’Udinese non se ne vuole privare a cuor leggero e