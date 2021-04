Vittoria importante quella del Napoli ieri contro la Lazio che lancia sempre più la squadra di Gattuso alla ricerca di un posto in Champions. Il prossimo impegno sarà lunedì in trasferta contro il Torino, quando mancherà Manolas.



Il difensore greco, reduce da due ottime gare, era diffidato. Ammonito ieri, salterà dunque Torino-Napoli. Al suo posto uno tra Rrahmani e Maksimovic. Rientrerà Demme dalla squalifica che ritroverà il suo posto in mediana di fianco a Fabián Ruiz.