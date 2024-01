Napoli, scatto decisivo per Ngonge: superata la Fiorentina

Redazione CM

Dopo Junior Traoré il Napoli è pronto a chiudere un altro colpo da regalare a Walter Mazzarri in questa sessione di mercato. Si tratta di Cyril Ngonge, oggetto pregiato di questo mercato in uscita per il Verona e su cui c'era stato prima un sondaggio del Milan, ma poi anche una proposta concreta da parte della Fiorentina.



SORPASSO - Il Napoli nelle ultime ore si è fatto però avanti con grande interesse e, dati gli ottimi rapporti fra le due società, nel corso della notte italiana si è compiuto il sorpasso decisivo al club viola con contatti diretti fra i presidenti.



LE CIFRE - Le cifre chieste dal club gialloblu sono superiori ai 10 milioni di euro e se per la parte fissa dell'accordo i due club hanno trovato l'intesa, mancano solo da definire i dettagli. Col giocatore accordo per un contratto di 5 anni da poco più di 1 milione a stagione.