Secondo quanto riportato da Radio CRC, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, negli ultimi giorni ha intensificato i contatti con l'entourage di Sandro Tonali ed il Brescia, gettando le basi per provare l'assalto già a gennaio. L'obiettivo è acquistare Tonali in questa sessione di mercato per evitare che il costo del cartellino continui a lievitare e anticipare soprattutto l'Inter, che potrà tornare a spendere sul mercato in maniera più intensa dal prossima sessione estiva.