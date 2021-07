La scorsa stagione per il Napoli Primavera non è stata semplice. Gli azzurrini si sono ritrovati ad affrontare la Primavera 2. Considerato il livello delle avversarie la promozione sarebbe dovuta arrivare in maniera molto più agevole. Alla fine però sotto la guida Cascione il Napoli è risalito nel massimo campionato giovanile italiano.



Lo stesso Cascione non è stato riconfermato. Cambio in panchina, dunque, per la Primavera partenopea. Domani inizierà il ritiro precampionato ed ecco che è stato scelto il nuovo allenatore. Stando a quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno si tratta di Nicolò Frustalupi, storico vice di Walter Mazzarri che lo scorso anno ha avuto la prima esperienza da tecnico in Serie C con la Pistoiese.