Questa mattina è arrivata la terribile notizia: la sorella di Rino Gattuso, Francesca, non ce l'ha fatta. Ricoverata dallo scorso 3 febbraio per un malore, sfortunatamente non è riuscita a riprendersi e dopo quasi quattro mesi è venuta a mancare.



Ancora giovane, solo 37 anni per lei, lascia un vuoto profondo nell'allenatore del Napoli e nella sua famiglia. Proprio in città oggi i tifosi partenopei hanno cercato di far sentire tutta la loro vicinanza all'allenatore calabrese ed è stato esposto da parte della Curva B uno striscione che recitava:



"Ringhio vicini al tuo dolore".