Come riporta il Corriere dello Sport: "Delle due, l'una: o Rino Gattuso voleva effettivamente dire ciò che ha sussurrato "coram populo" oppure anche a lui, inconsapevolmente, è capitato d'essere tradito da un inatteso scivolone, come a Koulibaly e a Di Lorenzo. Ma le parole si sa le porta via il vento, a volte in direzione Liverpool, ed essendo come pietre, qualche segno l'hanno lasciato in Carlo Ancelotti, che ha ascoltato, ha letto e si è ritrovato con il sopracciglio arcuato non prima d'aver avvertito un filo d'amarezza. Ma un'eco atterrata a Liverpool, a proposito della preparazione atletica, della necessità di trovare nuovi sistemi d'allenamento ha spalancato le distanze che Gattuso sembra abbia definito in questa sua eredità pesante da chi è stato totem, mentore, amico e punto di riferimento: c'è da sospettare che l'equivoco sia potuto accadere anche involontariamente o semmai è pure lecito che l'allievo ritenga di dover confrontarsi con metodi lontani da quelli del proprio maestro".