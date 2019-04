L’uscita dal campo accompagnata dagli impietosi fischi del San Paolo apre una nuova ferita nel rapporto tra Lorenzo Insigne e il Napoli. Il ko contro l’Arsenal e l’eliminazione dall’Europa League alimentano i segnali di insofferenza dell’attaccante azzurro, nuovamente in rottura con l’ambiente. A "preoccupare" i bookmaker c’è anche il rapporto non idilliaco con il club e l’allenatore Ancelotti, una situazione che apre nuovi scenari sul futuro del giocatore: la sigla Sisal Matchpoint, ad esempio, mette in primo piano il Liverpool e, come riporta Agipronews, offre il trasferimento di Insigne ai Reds entro il prossimo agosto a 3 volte la posta. All’estero l’elenco è più lungo: oltre al Liverpool, prima opzione anche per i quotisti inglesi, nell’elenco figurano anche Chelsea e Manchester United, dati a 7,00 e 9,00.