Il futuro di Rudi Garcia tiene banco a Napoli, intanto la società pensa al futuro e si muove in vista del prossimo mercato: secondo il portale Takvim.com.tr, gli azzurri monitorano con attenzione Ferdi Kadioglu del Fenerbahce e un osservatore è stato inviato ad assistere a Turchia-Lettonia, match valido per le qualificazioni a EURO 2024, per vederlo da vicino.