Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione di Mario Rui in vista del match con la Sampdoria: "Prima esigenza: verificare soprattutto le condizioni di Mario Rui, uscito appesantito dal campo nella sfida vinta contro il Milan e dunque per il momento resta un’incognita. Contro la squadra di Gattuso, Ancelotti si è rivolto al giovane Luperto, centrale di estrazione, ma esterno adattato sin dal ritiro di Dimaro-Folgarida, entrato con grande determinazione in campo. Tra sei giorni, possibile, nel caso in cui Mario Rui non stia benissimo, che tocchi ancora a Luperto o che venga dirottato su quella corsia Hysaj, con debutto di Malcuit a destra"