Secondo giorno d’allenamento per il #Napoli a Dimaro: lavoro atletico per la squadra che ha concluso con delle partite di calcio-tennis. Ancora a parte #Olivera che deve ancora smaltire il problema al ginocchio accusato con l’#Uruguay un mese fa @cmdotcom pic.twitter.com/AOJ5oMKBit — Giovanni Annunziata (@giovanniannun) July 10, 2022

Gli azzurri sono in ritiro a Dimaro. Oggi è stato il secondo giorno in Trentino e la squadra è scesa in campo per la sessione mattutina d'allenamento.Sotto gli occhi attenti di Spalletti e dei suoi collaboratori, i giocatori hanno svolto principalmente un lavoro atletico. Successivamente sono passati al lato tecnico concluso con delle partitelle di calcio-tennis. A parte, invece,