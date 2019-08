Arrivano segnali di mercato incoraggianti dall'Olanda per il Napoli: Van Bommel, infatti, ha lasciato fuori dagli undici titolari Lozano, grande obiettivo di mercato del club azzurro. L'esclusione del messicano è la conferma di come la trattativa tra le parti stia procedendo a gonfie vele.



LE CIFRE - L'ostacolo per il Napoli è tuttora rappresentato dalla valutazione da 45 milioni di euro che ne fa il PSV. De Laurentiis, infatti, non vorrebbe spendere più di 35 milioni; i contatti però proseguono, con le parti che si avvicinano sempre di più e Lozano che aspetta il Napoli dalla panchina.