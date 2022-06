. Il centravanti nigeriano è considerato pedina fondamentale pere anche se non è incedibile,, già costretti a salutare il capitano Lorenzo Insigne e forse Kalidou Koulibaly. Gli interessamenti più concreti per l'attaccante classe 1998 sono arrivati dalla Premier League,per una cifra che si aggira sui 40 milioni di euro. Ci sono inoltre due fattori che spingono verso la permanenza di Osimhen a Napoli,GABRIEL JESUS E IL TEMPO CHE STRINGE - Questi i due aspetti che rassicurano Spalletti.. In più, i Gunners sono sempre alla ricerca di Raphinha, esterno offensivo del Leeds che toglierebbe ancora di più spazio e soldi per un'eventuale arrivo di Osimhen. E poi il tempo;Il mercato è spesso imprevedibile e le pretendenti per Osimhen non mancano ma tutti questi fattori lasciano ben sperare Spalletti e i tifosi partenopei, almeno su questo fronte.