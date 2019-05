Secondo quanto riporta Il Mattino, il Napoli sarebbe alla ricerca di un quarto uomo per rinforzare il suo reparto avanzato. In cima alla lista ci sono Ciro Immobile e Duvan Zapata, il cui trasferimento sarebbe un ritorno. Senza dimenticare il nome di Krzystof Piatek, anche se la trattativa appare complessa perchè il Milan non ha intenzione di privarsene, nè di darlo ad una concorrente. Dall'estero rimbalzano anche i nomi di Mariano Diaz, Ayoze Perez del Newcastle e Ismaila Sarr.