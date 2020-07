Manca sempre meno è sarà Barcellona-Napoli, con gli azzurri che sono costretti a fare risultato in Spagna per riuscire nell'impresa di eliminare i blaugrana dalla Champions. Riguardo questa possibilità ne parla l'ex direttore sportivo di Milan e Barcellona, Ariedo Braida, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



CHAMPIONS - "Il Camp Nou senza i centomila tifosi sarà diverso, non ci sarà la solita spinta. Senza pubblico il calcio genera risultati strani e inaspettati. Il Napoli sta facendo bene dimostrando di voler lottare".



MERCATO - "Quando ero al Barcellona volevo prendere Koulibaly. Si tratta di un difensore forte con una struttura fisica importante. Piaceva Fabián Ruiz al Barça, era molto chiacchierato. Prediligono avere in squadra (che siano acquistati o dalla cantera) giocatori spagnoli".