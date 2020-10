L'ex attaccante del Napoli, Andrea Carnevale dice la sua su Lozano alla Gazzetta dello Sport: "Fossi stato un dirigente del Napoli, lo avrei preso anche sei mesi fa, quando molti pensavano fosse una pippa. Parliamo di un messicano che aveva giocato in Olanda. La Serie A è completamente diversa, poi c’è la lingua da imparare, difficoltà da superare anche nell’ambiente, col cibo. Per questo dico che questi 6-7 mesi di ambientamento ci stanno tutti. Ma parliamo di un giocatore molto forte che può davvero fare la differenza. E poi gli attaccanti maturano più tardi. Io ho cominciato a rendere a certi livelli a 27 anni".



"Ancelotti lo vedeva più centrale, seconda punta. Invece Lozano dà il meglio da esterno. Dove ora si sta esprimendo, anche se giocando a destra. Gattuso è stato bravo a lavorarci, ma probabilmente lo stesso percorso di crescita sarebbe capitano anche se fosse rimasto Carletto, perché servivano tempi fisiologici. Comunque, senza volermi sostituire all’allenatore, sarei curioso di vedere Lozano a sinistra, dove rientrando e tirando di destro, il suo piede migliore, può diventare devastante sottoporta. Magari l’assenza di Insigne potrà diventare l’occasione per vederlo partire da quelle zolle".