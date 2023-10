Alla BoboTv, Antonio Cassano ha commentato l'indiscrezione della presenza del numero uno del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, negli spogliatoi della squadra durante l'intervallo del match contro i rossoneri: “Ho letto che è entrato nello spogliatoio per fare una ramanzina ai giocatori. Follia delle follie. Io non capisco più se siamo nel calcio, nel cinema o nel circo. Io non riconosco più il calcio, a questo punto si mettesse lui in panchina al posto di Garcia”.