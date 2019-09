Paolo Di Canio, ex calciatore del Napoli, durante Sky Calcio Club: "Il Napoli meritava di vincere ma il Brescia poteva pareggiarla alla fine. Con l'addio di Albiol la squadra di Ancelotti ha perso qualità in uscita dalle retrovie, a centrocampo Allan non ha pensiero e Fabian perde ancora tanti palloni. Il Napoli attacca in massa ma poi sulle ripartenze rischia sempre troppo".