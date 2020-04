, ex presidente del, a Repubblica:«Purtroppo no, ma ci è andato vicino».«L’arbitro Orsato...».«Purtroppo non ha espulso Pjanic in Inter-Juventus. Avrebbe meritato la seconda ammonizione. Sarebbe stata un’altra partita, quella decisione l’ha condizionata.Probabilmente con quel cartellino rosso, il Napoli avrebbe vinto il terzo scudetto. Non è andata così».«Era la migliore soluzione per il Napoli dopo l’esonero di Ancelotti. È un allenatore puntiglioso, duro e sta facendo molta esperienza. Ci voleva un tecnico del genere».«Secondo me sì. Lo ribadisco, era l’unico da prendere per risollevare il Napoli e ci stava riuscendo».«Certamente i campionati si vincono in campo e non a tavolino. Questo è l’aspetto principale. Bisogna trovare il modo di giocare ad ogni costo e in tutta sicurezza.Vedremo cosa deciderà il coronavirus. Dipende da lui, dovrà adeguarsi pure la Federcalcio».«Questi giorni saranno decisivi, vedremo quale sarà la direzione che prenderà il presidente federale Gravina. Ripeto, bisogna provare a chiudere i campionati».«È una bella battaglia tra l’Aic e le società che vogliono risparmiare qualcosa. Sicuramente il calcio ha avuto un danno, poi ogni club perderà anche gli introiti relativi al pubblico. Restano comunque le televisioni che nei prossimi mesi saranno ancora più importanti. Bisognerebbe individuare le reali perdite dei club. Ormai i soldi che arrivano dai botteghini sono appena del 5 per cento».«Le presenze allo stadio facevano la differenza».« Sinceramente non ci credo. Immagina la Juve che gioca sempre al San Paolo? Io proprio no».«Durissima. Ci aspettano anni molto complicati in cui bisognerà stringere i denti».«Sì, gli ho telefonato. Purtroppo la situazione a Bergamo è difficile e ho voluto manifestargli la mia vicinanza in questo momento. A lui mi legano tanti ricordi importanti. Lo considero un amico».