Ciro Ferrara, doppio ex di Napoli-Juventus, ha parlato in vista del match in programma al San Paolo al Corriere di Torino: "Il Napoli che chiude a quota 90 punti è un discorso puramente teorico, ma ogni allenatore ha le sue tecniche per tenere la corda tesa. Una vittoria del Napoli renderebbe più interessante il finale, ma non ci sono margini per pensare alla rimonta nonostante certe trasferte impegnative che attendono la Juve”.