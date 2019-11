Nuove conferme dell'interesse del Napoli per il centrocampista del Genk, ​Sander Berge. Come riporta il Corriere dello Sport, il ds del club belga, Dimitri De Condé, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti ai microfoni di ​Radio Punto Nuovo: "Ho letto in giro che ​Berge sarebbe già stato bloccato dal Napoli. Non è così anche se è vero che gli azzurri sono interessati a lui. Anche il Liverpool lo segue e il loro allenatore, Klopp ha parlato con Berge dopo la partita ad Anfield. In Italia non c'è solo il Napoli che lo segue ma, al momento, offerte non ne sono arrivate".



IN ATTESA DI OFFERTE - "Abbiamo ottimi rapporti con la dirigenza del Napoli e abbiamo già avuto modo di parlare con il loro ds Giuntoli che apprezza i nostri calciatori e anche Sander. Berge al San Paolo già a gennaio? Difficile dirlo. L'intenzione è quella di trattenere Sander fino al termine della stagione. Se i grandi club busseranno alle nostre porte, dovremo avviare le negoziazioni, così come dovrà fare il procuratore del centrocampista. Se poi il Napoli, o altri grandi club, vorranno fare sul serio per lui ci siederemo ad un tavolo e, solo in quel momento, stabiliremo il prezzo del giocatore".