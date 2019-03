Il messicano Hirving Lozano è, come noto, un obiettivo del Napoli. Ma anche del Manchester United: è notizia dei giorni scorsi che il club inglese sta trattando col giocatore. A tal proposito, ecco cos'ha detto a gonfialarete.com Marco Garcés, direttore sportivo del Pachuca, la squadra dov'è cresciuto Lozano prima di approdare al PSV Eindhoven:



"Non so cosa possa esserci di preciso nel futuro di Hirving, dovrà decidere con il suo procuratore e anche con la sua famiglia che so essere sempre molto influente nelle sue scelte, in cui ha sempre grande voce in capitolo. Quale sarà la sua prossima squadra? Quello che posso dirvi sul Manchester United è che so per certo che lo tengono in grande considerazione, ma non da oggi. Conoscono il calciatore già da molti anni, non solo da quando gioca al PSV, e sanno benissimo da sempre che livelli potrà raggiungere…"