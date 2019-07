José Miguel Lopez Catalan, vicepresidente del Betis Siviglia, parla a Sigonfialarete.com del possibile interesse degli andalusi per Milik: "Se siamo interessati a Milik? È meglio che non risponda su questo argomento, lo sapete. È un giocatore che ci piaceva già in passato e adesso siamo alla ricerca di una punta… ma non posso dire altro".