Il muro che aveva blindato la porta del Napoli nelle scorse stagioni ha ancora bisogno di qualche giorno di assestamento; se ne sono accorti i tifosi e se n'è accorto lui stesso: Kalidou Koulibaly, in partenza per il ritiro con la sua nazionale - il Senegal - ha voluto rassicurare il tifo partenopeo: "Non vi preoccupate, sto tornando il solito Koulibaly". Un messaggio che nasconde tra le righe un velo di autocritica: il gigante classe '91 ha bene in mente che l'obiettivo è tornare a quei livelli da top player che lo hanno contraddistinto, tanto da attirare su di lui gli occhi delle grandi europee. "Il mio avvio di stagione non è stato ottimo - ha rimarcato Kalidou - ma quello che più conta è che il gruppo lavori per migliorarsi sempre di più e per tenere alto il livello della squadra":



Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il senegalese ha provato anche a fare il punto sugli obiettivi stagionali del suo Napoli: "Il nostro obiettivo rimane lo scudetto: la squadra da battere è la Juve ma tante squadre si sono rafforzate. Non sarà facile".

Sulla Champions: "Vogliamo conquistare il passaggio del girone il prima possibile. Bene la vittoria col Liverpool, un po' meno il pareggio col Genk, avremmo voluto portare a casa i 3 punti".



Infine un ultimo affondo sulle voci di mercato che periodicamente lo coinvolgono: "Ormai sono abituato a queste voci, ne saltano sempre fuori di nuove. Io sono concentrato sulla stagione col Napoli, il resto non mi interessa".