Ruud Krol è intervenuto in un'intervista a Violanews. Queste le sue parole: "Ovviamente, io guardo sempre il mio Napoli. Gli azzurri ha perso contro una Fiorentina molto ben messa fisicamente, lucida e che gioca in avanti. Il Napoli ha servito poco Osimhen, lui è un giocatore che necessita rifornimenti dalle ali. Ma in quella zona la Fiorentina ha limitato bene il Napoli. La squadra di Garcia non stava bene, sono entrati giocatori che non avevano mai giocato assieme, gli manca Kim. Mi è piaciuto il pressing della Fiorentina, ho visto spesso la viola lo scorso anno contro le grandi. La squadra è migliorata molto davvero"



CHIAVE TATTICA - Il libero per tante persone non può giocare più, domenica Quarta ha dimostrato che invece non è così. Dipende tutto dalle caratteristiche dei singoli e lui può farlo in modo moderno. Kayode ha giocato una partita bellissima, lui fa avanti e indietro. Una grande prestazione fisicamente parlando, se matura bene può davvero fare tanto