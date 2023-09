Hirving Lozano è tornato al PSV, squadra che lo ha lanciato nel calcio europeo. La sua esperienza con il Napoli è stata altalenante, a dir poco. A ESPN, si è voluto sfogare dopo l'addio al club partenopeo: "Mi ha voluto Ancelotti e sono arrivato come l'acquisto più costoso, ma lui dopo alcuni mesi è stato esonerato. Con Gattuso la prima stagione è andata malissimo e ho giocato poco. Meglio la seconda stagione con gol e assist. Anche con Spalletti le cose sono state difficili. Gli allenatori dubitavano di me, ma da buon messicano mi sono fatto valere. ​Ho fatto la storia della Serie A essendo stato il primo messicano a segnare una rete e a vincere una Coppa Italia e uno Scudetto in Italia. Ci sono persone che sanno parlare solamente in Tv ma per fortuna ho sempre incontrato lungo il mio cammino gente che ha avuto solo commenti positivi per me"