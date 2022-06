Le parole sarebbero di pochi giorni fa, pronunciate dopo la sfida in nazionale di martedì contro la Polonia. Come riportato da HLN Sport, Dries Mertens è tornato a parlare del suo futuro e dell'attuale situazione in fase di stallo con il Napoli. "Non so ancora dove andrò a giocare. Non so se sarà al Napoli o in un altro club. Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Io spero di restare al Napoli, ma non dico nient'altro. Ovviamente spero di rimanerci. Non ho avuto nessuna offerta, dunque vedremo".