Nicolas Pepé, neo attaccante dell'Arsenal, seguito anche dal Napoli, ha spiegato al canale ufficiale dei Gunners la scelta fatta: "Essere qui è davvero emozionante perché non è stato facile. Ho fatto tanta strada, lottato a lungo e firmare per un grande club è una grossa ricompensa. Ho scelto l'Arsenal su invito della mia famiglia e dei miei agenti, abbiamo discusso a lungo di questa scelta. Ero in Coppa d'Africa, ne abbiamo parlato prima e dopo. Era importante prendere una scelta corretta e sono convinto che l'Arsenal lo sia".