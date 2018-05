Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare del campionato del Napoli. "Non parlo con Sarri da tempo per cui non conosco le sue decisioni", spiega l'ex tecnico del Milan: "Il Napoli ha compiuto un grandissimo lavoro e lo ha fatto perché il club gli ha dimostrato stima e fiducia per cui a Napoli Sarri ha trovato l’ambiente giusto. L’unico appunto che posso muovere a De Laurentiis che tenendo il bilancio sano consente al club di avere continuità, è che dovrebbe essere molto più chiaro perché chi ha un fatturato maggiore parte favorito. Sarri ha compiuto un capolavoro in azzurro ed ha divertito tutti. Ricordo una telefonata di Guardiola che mi disse: 'ma il Napoli quanto gioca bene?'. Questo per dire che sono arrivati attestati di stima da tutte le parti per il Napoli. Poi, però, quando vedevi la panchina della Juventus capivi che ottime alternative poteva avere Allegri".