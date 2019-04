Il Mattino intervista Bacary Sagna, ex difensore dell'Arsenal:



Per chi farà il tifo nella sfida di Europa League?

"Ovviamente per i Gunners. Il Napoli è una grande squadra, ma l'Arsenal rappresenta il mio passato. L'Arsenal è la mia squadra del cuore, appunto.



Ma perché i Gunners sono favoriti rispetto al Napoli?

"Sono molto più veloci. E davanti sono fortissimi. Si divertono molto a giocare e si vede. Lacazette ed Aubameyang là davanti fanno paura. Hanno un grande feeling"



Il pericolo numero uno per il Napoli?

"Ozil è fondamentale. Sta vivendo una stagione non indimenticabile perché non gioca spesso, ma può fare la differenza. Se ha la palla può inventare il passaggio giusto anche quando apparentemente non ha spazio. Per lui l'Arsenal è casa e vuole dimostrare di essere uno dei migliori al mondo" Cosa le piace del Napoli?

"Innanzitutto il gruppo. Giocano da molto tempo insieme e si vede. Poi sono bravissimi nelle triangolazioni e portamo molti uomini tra le linee".



Ha detto che l'Arsenal è favorito, ma c'è una cosa che potrebbe sovvertire il suo pronostico?

"La gara di ritorno".



Perché?

"Il pubblico del San Paolo può fare la differenza. I tifosi del Napoli sono eccezionali, mettono una pressione unica. Mai visto qualcosa di simile in vita mia. Sarà sicuramente una partita divertente e certamente la vedrò in tv. Resto comunque dell'idea che l'Arsenal sia favorito, perché, nonostante il Napoli sia una squadra molto forte, gli azzurri hanno un ritmo più compassato. Il campionato inglese da questo punto di vista gioca a favore dei Gunners che sono più abituati ad andare subito in verticale".