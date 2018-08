Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Luca Toni, ex attaccante del Bayern Monaco, ha parlato di Lewandowski: "So da Rummenigge che vuole cambiare area. Magari De Laurentiis, visto che il Napoli è la rivale più attrezzata e pronta, potrebbe provare a prenderlo. Con uno come lui davanti non solo farebbe meritatamente gioire la piazza, ma colmerebbe il gap con la Juve per puntare forte allo Scudetto a suon di gol".