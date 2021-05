I primi colpi della Salernitana neo-promossa in Serie A saranno il rinnovo del contratto all'allenatore Fabrizio Castori ("C'è un accordo automatico in caso di promozione") e il riscatto dell'attaccante Gennaro Tutino dal Napoli.



Sempre secondo il Corriere dello Sport, è ipotizzabile che la Salernitana possa decidere di ripartire da un nucleo fondante. Ne potrebbero far parte il portiere Belec (scadenza 2023), i difensori Bogdan (in prestito dal Livorno), Veseli (biennale fino al 2022) e Gyomber (scadenza tra due anni), Di Tacchio (ha rinnovato fino al 2023), Djuric (scadenza 2022) e Tutino.



Al verificarsi di due condizioni, promozione in A e 15 gol realizzati dall'ex Cosenza, la società di Lotito e Mezzaroma avrebbe dovuto riscattare il calciatore dal Napoli alla cifra già fissata di 5 milioni di euro. In caso contrario la Salernitana potrà esercitare il diritto di riscatto alla stessa cifra, ma c'è l’opzione controriscatto. "Mi piacerebbe restare a Salerno. Sarei felice di indossare ancora questa maglia", ha detto Tutino a Cascia.



Il suo agente Mario Giuffredi ha dichiarato a Radio Punto Nuovo: "Tutino merita di giocare in Serie A, non so se lo farà con la Salernitana o con un altro club. A causa delle vicende societarie, penso che, almeno in una fase iniziale, la Salernitana non riscatterà Tutino. A mio parere, può stare tranquillamente nella rosa del Napoli, ma è giusto che trovi prima spazio in un’altra formazione della massima serie per poi tornare a Napoli da protagonista".