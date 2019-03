Il giocatore della Fiorentina Jordan Veretout ha rilasciato un’intervista a La Nazione: “Il mio sogno è partecipare alla Champions, credo di averne le possibilità, con questo non voglio passare per presuntuoso, ma ho appena compiuto 26 anni e penso che a questa età si debba pensare in modo positivo e in prospettiva a un salto di qualità. Ora sono concentrato al massimo sulla Fiorentina, il finale di stagione è importantissimo per noi. Giocando bene e mettendomi in mostra avrò anche la possibilità di andare in Nazionale. Ruolo? Ho avuto la possibilità di giocare davanti alla difesa e poi mezzala, è stato un modo per maturare, ringrazio Pioli. Mi piacciono entrambe le fasi”.