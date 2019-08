Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa, al termine della partita vinta per 3-1 dai Blancos sul Celta Vigo, delle situazioni legate a Gareth Bale e James Rodriguez: "Bale Resterà con noi. Prima della partita abbiamo parlato, tutti quelli che abbiamo pensano solo a questa stagione. Bale ha fatto una grande gara. Nulla è cambiato. Lui, James e tutti i giocatori che sono qui ci pensino e facciano del loro meglio per difendere questa maglia".