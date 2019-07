Il Napoli continua a sognare James Rodriguez. Il colombiano del Real Madrid non è stato convocato per l'Audi Cup. In conferenza stampa, al termine della partita persa per 1-0 con il Tottenham, Zinedine Zidane, tecnico dei Blancos, ha commentato la situazione legata al futuro di James Rodriguez: "James non so ancora se resterà al Real Madrid, ma ora non penso a questo tema. Bale? Non è venuto con noi perché non se la sentiva, non stava bene. Parlando con i medici abbiamo ritenuto che fosse la decisione migliore".