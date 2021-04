Il Napoli è al bivio. Secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League il presidente De Laurentiis potrebbe affidare il rilancio della squadra a un allenatore giovane come Ivan Juric.



Dal Verona potrebbero arrivare anche il centrocampista Mattia Zaccagni e il terzino sinistro Federico Dimarco. Tra i giovani seguiti dal ds Giuntoli ci sono pure Gabrile Gudmundsson del Gronigen e Aimen Moueffek del Saint-Etienne.



Sul mercato in uscita verrebbero sacrificati Koulibaly e Fabian Ruiz. Andranno via anche Maksimovic e Hysaj, entrambi in scadenza di contratto a giugno. E' già stato deciso di non riscattare Bakayoko dal Chelsea, mentre resterebbe aperto il discorso relativo al portiere. Meret ha già fatto sapere di non essere più disposto all'alternanza con Ospina. Infine dovrebbe finire sul mercato pure il centravanti Andrea Petagna.