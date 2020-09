Nella giornata di ieri c'è stato un ritorno importante a Napoli. Si tratta di Allan, che dopo la vittoria di sabato del suo Everton contro il West Bromwich è tornato in città per ritrovare tutti i suoi amici ai quali non era riuscito a dire "addio" come avrebbe voluto.



Così è stata organizzata una festa, tra amici ed ex compagni di squadra del Napoli. Milik è rimasto nella sua casa di Posillipo, senza voglia di partecipare a quest'evento. Il polacco a causa di questa situazione di precarietà è di cattivo umore e vive un momento di imbarazzo. Ma poi qualcuno degli amici è passato a prenderlo direzione festa di Allan ed è stato insieme al brasiliano e alla squadra rientrata da Parma. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.