Nella mattinata di domenica il Napoli è tornato al lavoro sui tre campi di gioco presenti a Castel Volturno. Oggi settimo giorno di allenamento. Questo il report della SSC Napoli:



Settimo giorno di allenamento individuale facoltativo, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center.



La sessione si è sviluppata in due fasi. In avvio lavoro di forza, di seguito esercitazioni tecniche individuali.



Dopo la settimana di ripresa individuale facoltativa, domani la squadra riposerà.