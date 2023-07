Lunga lista di difensori per il Napoli, l'obiettivo è andare a sostituire degnamente Kim che vestirà la maglia del Bayern Monaco. Tra i possibili eredi potrebbe esserci Perr Schuurs, classe '99 in forza al Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport il Napoli avrebbe offerto 25 milioni più 3 di bonus legati alla qualificazione in Champions. Secco "no" da parte del Toro che ha rifiutato anche i 30 del Liverpool. Cairo vorrebbe raggiungere i 40 milioni di euro.