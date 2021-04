Sulla cresta dell'onda. ​Charles De Ketelaere è uno dei talenti più interessanti del calcio belga, un profilo seguito dagli scout di tutta Europa, Italia compresa. Il primo club a chiedere informazioni al Bruges, con il quale il trequartista classe 2001 in questa stagione ha segnato cinque gol (con sei assist) in 40 partite, è stato il Milan, per politica aziendale sempre molto attento ai giovani, seguito dall'Atalanta, ora è il Napoli a farci più di un pensiero.



COSTA TANTO - Anche in caso di conquista della Champions League, il club azzurro subirà un profondo restyling. L'idea di De Laurentiis è quella di abbattere i costi e ridurre il monte ingaggi, in quest'ottica il prossimo sarà un mercato senza spese esose. ​De Ketelaere piace perché ha qualità e costi contenuti, ma solo in termini d'ingaggio. Il Napoli è pronto ad offrire 10 milioni di euro. il Bruges ne vorrebbe tre volte tanto. In un'intervista dello scorso autunno il presidente del club belga Bart Verhaeghe aveva dichiarato: "Lo vendiamo se arriva una proposta di 25 milioni di euro? Una cifra del genere è già stata rifiutata".