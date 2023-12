Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola nella propria sezione sportiva ha fatto anche un punto di mercato sul Napoli, alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Gli azzurri hanno messo nel mirino Jakub Kiwior, ex giocatore dello Spezia oggi all’Arsenal. La prima alternativa al polacco è Clement Lenglet, francese in forza all’Aston Villa che potrebbe anche arrivare con la formula del prestito.