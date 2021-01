Duello di mercato italiano per Ounas. L'esterno lascia Cagliari per fare il suo rientro a Napoli, pronto però a partire di nuovo: come scrive Tuttosport, sull'algerino, al Nizza la scorsa stagione, ci sono Parma e Spezia. I ducali preferiscono il classe '96 a Franco Vazquez, in uscita da Siviglia e in scadenza di contratto.